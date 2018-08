Gefeierter Held des Hundertjährigen Krieges und Kampfgefährte von Jeanne d’Arc - zugleich aber Vorbild für die Sage von Blaubart: »Gilles de Rais. Leben und Prozess eines Kindermörders« - Georges Bataille hat sich in die Protokolle der kirchlichen und weltlichen Gerichte vertieft (Merlin, 345 S., br., 24,50 €).

Seit 200 Jahren entzückt diese märchenhafte Erzählung die Leser. Nun lockt sie wieder in einer schönen Ausgabe, illustriert von Renate Wacker: »Undine« von Friedrich de la Motte Fouqué. Das Fräulein aus dem Fluss wünscht sich eine Menschenseele, doch dies bedeutet auch Leid (Edition Büchergilde, 144 S., Leinen, 25 €).

