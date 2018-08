Ludwigsburg. Die Suche der Justiz nach Nazi-Verbrechern im In- und Ausland geht nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Jens Rommel in Ludwigsburg weiter - selbst wenn die Wahrscheinlichkeit dramatisch sinkt, noch lebende Verdächtige zu finden. Wie lange die Zentrale Stelle der Länder zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen noch weiter mache, sei eine politische Entscheidung, sagte Rommel der dpa in Stuttgart. Rommel und 20 Mitarbeiter, darunter sieben Staatsanwälte, führen Vorermittlungen etwa in Archiven. Die Zentrale Stelle in Ludwigsburg gibt ihm zufolge Jahr für Jahr rund 30 Fälle an die Staatsanwaltschaften weiter. dpa/nd