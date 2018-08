Dresden. Die Mitglieder der sächsischen LINKEN sollen über Inhalte und Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2019 selbst bestimmen. Über das Prozedere habe ein Parteitag an diesem Samstag in Hoyerswerda zu befinden, sagte Parteichefin Antje Feiks am Mittwoch in Dresden. Vom 2. bis 15. Oktober sind dann 13 Regionalkonferenzen der Partei geplant. Danach sollen in einem Mitgliederentscheid bzw. einer Mitgliederbefragung Schwerpunktthemen und die Spitzenkandidatin oder der Kandidat feststehen. Noch hat niemand den Hut in den Ring geworfen. »Intern wird da viel geredet. Aber es traut sich niemand raus«, bedauerte Feiks die Lage. dpa/nd