Annalena Baerbock und Robert Habeck haben einen guten Start als Grünen-Chefs hingelegt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Grünen schwimmen derzeit auf einer Welle der medialen Begeisterung. In der »FAZ« war kürzlich zu lesen, dass die Partei derzeit »vieles richtig« mache. In Bayern winkt laut Umfragen bei der Landtagswahl am 14. Oktober der zweite Platz hinter der CSU. Und wenn man den bundesweiten Erhebungen glauben darf, liegen die Grünen nur noch knapp hinter den schwächelnden Sozialdemokraten. Die »FAZ« traut der Partei noch viel zu. Lob findet das Blatt vor allem für das Führungsduo. Die Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock seien »jung, fachkundig, sympathisch«. Derweil mutmaßt »Spiegel Online«, dass die Grünen eine »Volkspartei« werden wollten.

Der Hype um die Partei hat in der Zeit zwischen den Bundestagswahlen Tradition. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Grünen trotzdem regelmäßig hinter den Zielen, die sich selber gesetzt haben, zurückbleiben. In den Umfragen rangieren sie seit Jahren zumeist vor der LINKEN. Doch ...