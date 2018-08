Der literarisches Nachlass der Autorin Annette von Droste-Hülshoff wird im Westfälischen Literaturarchiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster gelagert und erschlossen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Universität Münster und der LWL unterzeichneten am Dienstag in Münster eine entsprechende Vereinbarung. Damit bleibt einer der wichtigsten literarischen Kulturschätze der Region mit seiner identitätsstiftenden Bedeutung dauerhaft in Westfalen, erklärte der Landschaftsverband.

Die aus Westfalen stammende Dichterin hatte bei ihrem Tod 1848 in Meersburg am Bodensee einen umfangreichen Handschriftenbestand hinterlassen. Zu dem Bestand zählen den Angaben nach die Arbeitsmanuskripte und Reinschriften vieler der bekanntesten Gedichte der bedeutenden Autorin der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Bislang wurden die Handschriften in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster aufbewahrt. epd/nd