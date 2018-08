Stuttgart. Nach der Jesidin Aschwak Hadschi Hamid Talo wollen sieben weitere Jesidinnen ihre Peiniger von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Baden-Württemberg wiedererkannt haben. Diese Zahl nannte am Mittwoch ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart. Darunter seien auch Fälle gewesen, bei denen die Behauptungen widerlegt worden seien. dpa/nd