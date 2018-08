Ein Gericht in Casablanca hatte Ende Juni Haftstrafen zwischen einem und 20 Jahren gegen Mitglieder der sogenannten Volksbewegung (Al-Hirak al Schaabi) verhängt. Die Bewegung richtet sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung und die Korruption in der armen, überwiegend von Berbern bewohnte Rif-Region im Norden Marokkos. AFP/nd

Rabat. Der marokkanische König Mohammed VI. hat aus Anlass des islamischen Opferfestes 188 Teilnehmer der Protestbewegung im Norden des Landes begnadigt. Wie der Nationale Menschenrechtsrat am Dienstagabend mitteilte, betrifft die Amnestie Aktivisten, die Haftstrafen zwischen zwei und drei Jahren wegen ihrer Beteiligung an der Bewegung von 2016 und 2017 verbüßten.

