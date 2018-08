Ceuta. Bei einem neuen Versuch afrikanischer Migranten von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta zu gelangen, sind am Mittwochmorgen 115 von Ihnen erfolgreich über den sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun geklettert, sagte ein Sprecher der Regierungsvertretung in Ceuta. Insgesamt hätten es 300 Menschen versucht, so der Sprecher. Sieben Polizisten seien bei dem Versuch verletzt worden, die Migranten abzuwehren. Jedoch sei nur einer von ihnen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. dpa/nd