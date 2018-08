Was soll das sein

Magdeburg. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Bundeslandes macht das Reisemagazin »Merian« Sachsen-Anhalt zu seinem Titelthema. Die ab Donnerstag erhältliche Septemberausgabe werde zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten, teilte Sachsen-Anhalt Tourismus in Magdeburg mit. Eine englischsprachige Version soll ab Dezember weltweit erhältlich sein.

Für »Merian«-Chefredakteur Hansjörg Falz war ein neues Heft über Sachsen-Anhalt längst überfällig. »Sachsen-Anhalt ist ein faszinierendes Reiseziel und hat seit 1990 eine kulturell spannende, Identität findende und außerordentlich bemerkenswerte touristische Entwicklung genommen«, lobte er das Land der inzwischen sprichwörtlichen Frühaufsteher. Mit Reportagen, Bilderstrecken sowie zahlreichen Tipps und Hintergrundinformationen soll die Ausgabe neugierig und den Lesern Lust auf einen Besuch oder einen ganzen Urlaub zwischen Harz und Altmark machen, fügte er hinzu. dpa/nd