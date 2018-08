Was soll das sein

Buenos Aires. Das argentinische Parlament hat Durchsuchungen in Wohnungen der früheren Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner genehmigt, die der Korruption verdächtigt wird. Hierzu hob der Senat am Mittwochabend (Ortszeit) auf Antrag eines Bundesrichters einstimmig die Immunität der ehemaligen Staatschefin (2007-2015) auf. Gegen Kirchner wird wegen angeblicher Verwicklung in ein weit verzweigtes Korruptionssystem während ihrer Amtszeit ermittelt. Kirchner hat als Senatsmitglied parlamentarische Immunität. Sie selbst stimmte auch für die Genehmigung der Hausdurchsuchungen, wies aber die Anschuldigung der Korruption zurück. dpa/nd