Dreharbeiten vor dem Élysée-Palast Foto: imago/IP3press

Der kürzlich in die Kinos gekommene sechste Teil der US-Actionfilmreihe »Mission Impossible« spielt zum großen Teil in Paris. Hauptdarsteller Tom Cruise, der wie immer gefährliche Szenen selbst spielt, landet mit dem Fallschirm auf dem Grand Palais, fährt auf dem Motorrad - ohne Helm! - in wahnwitzigem Tempo gegen den Autostrom um den Arc de Triomphe und klettert auf dem Eiffelturm herum. Auch der Louvre, die Oper und andere Sehenswürdigkeiten sind optisch gelungen in die Handlung einbezogen. Aber es gibt auch Ungereimtheiten, vor allem was die Lage verschiedener Handlungsorte innerhalb der Stadt und zueinander betrifft, aber das bemerken sicher nur Paris-Insider.

Für den Film wurde im Frühjahr 2017 in Paris 36 Tage gedreht und für zwei Monate zusätzlich zur US-Crew vor Ort 300 französische Techniker sowie tageweise mehrere hundert Kleindarsteller engagiert. Über die Kosten macht die Produktionsfirma aus Hollywood keine Angaben, d...