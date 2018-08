Potsdam. Freiwillige Feuerwehrleute in Brandenburg sollen künftig alle zehn Jahre eine Jubiläumsprämie für ihren Einsatz erhalten. Nach den ersten zehn Jahren sind 500 Euro geplant, nach jeweils weiteren zehn Jahren erhöht sich der Betrag um weitere 250 Euro. Für 50 Jahre im aktiven Freiwilligendienst wären es dann 1500 Euro. Das gab Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam bekannt. Die Prämienzahlungen sollen die Attraktivität des Ehrenamtes steigern und die Zahl der Einsatzkräfte stabilisieren. Laut Innenministerium zählten Brandenburgs Freiwillige Feuerwehren nach Ende 2017 rund 38 200 Mitglieder. Die Prämien sind einer von mehreren Bausteinen zur Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land. Darüber hinaus wird die Altersgrenze für die Mitglieder in Einsatzabteilungen von 65 auf 67 angehoben. Neu eingeführt werden »Kommunalbedienstete mit Feuerwehraufgaben« - also Mitarbeiter vom Kommunen, die einen bestimmten Teil ihrer Zeit im Amt und den restlichen Anteil für die Feuerwehr tätig sind. Für die Ausbildung freiwilliger Feuerwehrleute soll neben Eisenhüttenstadt ein zweiter, zentralerer Lehrgangsstandort entstehen. Neu ist auch die Kinderfeuerwehr. Als »Löschzwerge« sollen sich bereits Sechsjährige spielerisch für die Feuerwehr begeistern. Das Land investiert pro Jahr 5,5 Millionen Euro ins Ehrenamt. dpa/nd