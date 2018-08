Potsdam. Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze herrscht in Brandenburg und Berlin zum Teil extrem hohe Waldbrandgefahr. Für zwölf von 14 Landkreisen gilt seit Donnerstag die höchste Warnstufe 5. Nur in der Uckermark, im Spree-Neiße-Kreis und in der Stadt Cottbus herrscht die Warnstufe 4. Das Umweltministerium in Potsdam erinnert daran, dass im Wald ein striktes Rauch-, Grill- und Lagerfeuerverbot gilt. dpa/nd