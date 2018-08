Lübbenau. Der totgebissene Orakel-Pinguin Flocke sowie drei Artgenossen sollen auf dem Gelände des Spreewelten-Bades in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) begraben werden. Pfleger wollen die Tiere nichtöffentlich bestatten, teilten die Spreewelten am Donnerstag mit. Die Spreewelten, ein Schwimmbad mit abgetrenntem Pinguin-Bereich, sind seit April wegen Umbauten geschlossen. Der überregional bekannt gewordene Flocke, der als »Orakel« bei Fußball-Weltmeisterschaften Spielergebnisse tippte, und die drei anderen Pinguine waren von einem Fuchs gerissen worden. Die toten Tiere waren im Außenbereich des Geheges auf dem Schwimmbadgelände entdeckt worden. dpa/nd

