Lehrling Eric Müller feilt in der Lehrwerkstatt der Firma Forth-Elektrotechnik in Eberswalde. Foto: dpa/Britta Pedersen

Der Anteil der Jugend an der brandenburgischen Gesamtbevölkerung wird immer geringer. Es gibt kaum Gesellschaften auf der Welt, deren Durchschnittsalter noch höher liegt als in Brandenburg. Dennoch geben die meisten Entwicklungstrends zu Optimismus Anlass. Einziger Schönheitsfehler: rechtsextreme und ausländerfeindliche Einstellungen nehmen wieder zu, wenn auch vorerst nur leicht. Insofern ist die Jugend ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Das sind - zusammengefasst die Ergebnisse einer am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei vorgelegten »Jugendstudie 2017«. Die Studie wurde unter Leitung von Professor Dietmar Sturzbecher vom Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam erarbeitet.

In Schlagworten lauten die Ergebnisse: Hohe Lebenszufriedenheit, hohe Schulzufriedenheit, geringere Gewalterfahrung, wachsendes Interesse an Politik, geringerer Alkohol- und Nikotinmissbrauch, aber...