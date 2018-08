Münster. Der Flughafen Dortmund in Nordrhein-Westfalen darf seine Start- und Landezeiten nicht wie gewünscht in den späten Abend ausweiten. Das hat die Bezirksregierung Münster in einem sogenannten ergänzenden Verfahren entschieden. Wie die für Genehmigungen zuständige Landesluftfahrtbehörde am Donnerstag mitteilte, dürfen an dem Flughafen zwischen 22 und 23 Uhr pro Tag im Schnitt nur vier Landungen abgefertigt werden. Starts nach 22 Uhr sind demnach nicht mehr zulässig. Bei Verspätungen sind Landeausnahmen bis 23.30 Uhr erlaubt. Für verspätete Abflüge sind Ausnahmen bis 22.30 Uhr möglich. Aber: Mehr als 16 Ausnahmen pro Monat sind nicht in Ordnung. Bislang galt hier die Zahl 20. dpa/nd