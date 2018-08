Stuhr. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum im niedersächsischen Stuhr haben die Einsatzkräfte nicht nur ein Feuer gelöscht, sondern auch einer Friseurkundin die Haare ausgewaschen. »Ich habe mir gerade Strähnchen machen lassen, als der Feueralarm losging«, berichtete die Kundin der Fernsehnachrichtenagentur Nonstopnews. Im Friseurumhang rettete sich die Frau mit den anderen Besuchern des Einkaufszentrums nach draußen. Da das Färbemittel nur eine gewisse Zeit einwirken durfte, ohne gesundheitsschädlich zu werden, leistete die Feuerwehr Hilfe. »Wir haben dafür den kleinsten Schlauch genommen, den wir haben, damit wir ihr nicht die Haare vom Kopf pusten«, berichtete Feuerwehrmann Matthias Thom. In wenigen Sekunden waren die Haare der blonden Frau gerettet. Bei dem Brand wurden Polizeiangaben zufolge drei Menschen verletzt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Thüringens Landesregierung will die Behörden zu mehr Transparenz verpflichten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!