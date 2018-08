Der Thomanerchor will verstärkt um Nachwuchs außerhalb Leipzigs werben. Kinder aus anderen Orten der Region hätten einen anderen Blick auf Leipzig, das belebe den Chor ungemein, sagte Thomaskantor Gotthold Schwarz am Donnerstag in Leipzig. Derzeit besteht der Knabenchor zu 85 Prozent aus Leipzigern. In diesem Schuljahr wurden 16 Jungen neu in den Chor aufgenommen. Das sei eine vergleichsweise hohe Zahl, sagte Alumnatsleiter Thoralf Schulze. Es werde jedoch nicht einfacher, geeigneten Nachwuchs für den Chor zu finden. Aktuell besteht der Thomanerchor aus 91 Sängern. dpa/nd