Die Urania will unter ihrem neuen Direktor Ulrich Weigand zu einem »aktiven Bürgerforum« werden. Der Kulturmanager kündigte am Mittwoch neue Veranstaltungsformate und ein neues Erscheinungsbild für den traditionsreichen Kulturverein in Schöneberg an. So sollen mit Interviews, Videos und Livestreams die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation stärker genutzt werden. »Gleichzeitig werden wir mit neuen Formaten wie Salons, Festivals und einem Workshop-Angebot den Austausch fördern, Vernetzungen ermöglichen und das bürgerschaftliche Engagement stärken«, sagte Weigand bei seiner Jahrespressekonferenz.

Die 1888 gegründete Urania versteht sich als das erste Science Center der Welt. Ziel des Vereins ist, neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Am 2. September sollen sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür ein erstes Bild von den anstehenden Veränderungen machen können. dpa