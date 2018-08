Weltmeisterschaft des Spiels League of Legends in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin 2015 Foto: imago/Camera4

E-Sport (auch eSport = elektronischer Sport) ist das öffentliche Austragen sportlicher Wettkämpfe in Computerspielen. Dabei treten die Kontrahenten sowohl in Einzel- als auch in Teamdisziplinen gegeneinander an. Immer häufiger werden derartige Wettkämpfe nicht mehr nur im Internet, sondern auch in großen Arenen vor einem Massenpublikum ausgetragen. Professionelle Gamer trainieren angeblich bis zu 15 Stunden am Tag - und der Aufwand kann sich lohnen: Einige E-Sportler verdienen mittlerweile üppige Sponsorengehälter und kämpfen um Preisgelder, die bis zu mehrere Millionen Euro betragen können.