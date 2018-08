Hearthstone ist ein kostenloses Online-Sammelkartenspiel. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und spielen nacheinander Karten ihres selbst zusammengestellten Kartendecks aus. 70 Millionen Spieler sollen regelmäßig zocken. Vorbild ist das 1993 erschienene analoge Kartenspiel Magic: The Gathering.

StarCraft 2 ist ein Vertreter der Echtzeit-Strategiespiele. Hier geht es darum, zunächst eine Basis aufzubauen und den Gegner anschließend mit militärischer Übermacht zu besiegen. Im asiatischen Raum ist das Spiel besonders populär und gilt in Südkorea als inoffizieller Nationalsport.

League of Legends ist das weltweit populärste Spiel. Mehr als 100 000 000 Menschen sollen es nach Angaben des Herstellers monatlich spielen. Bei dem sogenannten MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) geht es darum, dass zwei gleichgroße Teams auf einer gespiegelten Karte gegeneinander antreten und die Festung der Kontrahenten zerstören müssen. Das Spiel ist kostenlos.

