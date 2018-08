Pirna. Die lange Trockenheit setzt auch den sächsischen Apfelbauern zu. Er werden Ernteeinbußen von zehn bis zwanzig Prozent erwartet, wie der Landesverband Sächsisches Obst am Freitag in Pirna mitteilte. Eine gewöhnliche Ernte erbringt rund 90 000 Tonnen Äpfel in Sachsen, in diesem Jahr wird das Ernteergebnis auf rund 75 000 bis 80 000 Tonnen geschätzt. Damit läge das Ergebnis aber immer noch über dem des Vorjahres (70 000 Tonnen). 2017 hatte ungünstige Witterung während der Apfelblüte zu Einbußen geführt. Der Apfel ist Sachsens wichtigste Obstkultur. dpa/nd