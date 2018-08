Foto: Würzburg. Blick durch Weinreben auf die Alte Mainbrücke in Würzburg (Bayern): Das Bauwerk war bis 1886 Würzburgs einziger Flussübergang. Es verbindet die Altstadt am rechten Mainufer mit der gegenüberliegenden Festung Marienberg. Anfang April 1945 sprengten deutsche Truppen zwei Bögen der Brücke, amerikanische Pioniere errichteten in der Folge einen Behelfsübergang über den zerstörten Abschnitt. 1950 erfolgte der Wiederaufbau. Autos fahren heute nicht mehr über das als Fußgängerbrücke genutzte Bauwerk. dpa/nd Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand