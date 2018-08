Was soll das sein

Bad Salzungen. Der thüringische Wartburgkreis hat den Weg für ein Zusammengehen mit der bisher kreisfreien Stadt Eisenach frei gemacht. Der Kreistag votierte am Donnerstag mit großer Mehrheit für eine Aufnahme. 39 Stadträte hätten dafür gestimmt, fünf dagegen bei einer Enthaltung, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes in Bad Salzungen. Nach dem Scheitern einer großen Gebietsreform in Thüringen wäre das freiwillige Zusammengehen der Stadt mit dem Wartburgkreis der größte regionale Neuzuschnitt. Innenminister Georg Maier (SPD) hat angekündigt, dass die Fusion mit 18,5 Millionen Euro für Eisenach und 23,5 Millionen Euro für den Kreis unterstützt werde. Eisenach ist seit 1998 kreisfreie Stadt, hatte aber immer wieder Probleme, die damit verbundenen Aufgaben zu finanzieren. dpa/nd