München. Siemens hat einen Bericht des »Manager Magazins« dementiert, wonach mit der Umstrukturierung des Konzerns bis zu 20 000 Jobs gestrichen werden könnten. Der Bericht »entbehrt jeder Grundlage«, erklärte ein Sprecher. Das Magazin hatte berichtet, Siemens-Chef Joe Kaeser habe sich gegenüber Investoren zu den Plänen geäußert. Der Jobabbau beziehe sich auf »zentrale Funktionen weltweit«, nicht auf Werksmitarbeiter. Siemens will die fünf Industriesparten in drei Geschäftssparten einteilen und die Zentrale in München verkleinern. AFP/nd