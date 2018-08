Erfurt. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dem Thüringer CDU-Fraktionschef und Landesvorsitzenden Mike Mohring von einer Koalition mit der AfD abgeraten. »Nein, das würde ich ihm nicht raten«, sagte Kurz im Vorfeld seines Auftrittes zum Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt. Der 31-Jährige führt in Österreich eine Koalition der konservativen ÖVP und der rechtsgerichteten FPÖ an. Politische Systeme könne man aber nicht eins zu eins vergleichen, sagte Kurz. dpa/nd