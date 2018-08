Ed King, der frühere Gitarrist der US-Rockband Lynyrd Skynyrd, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in Nashville, Tennessee. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht, dem Magazin »Rolling Stone« zufolge litt er an Lungenkrebs.

Mit »Sweet Home Alabama« schrieb King den bekanntesten Hit der Band, die 1977 mit dem Flugzeug abstürzte. Drei ihrer Mitglieder starben, die Band löste sich auf. Damals war King schon zwei Jahre nicht mehr dabei. 1987 gründete er die Band neu, konnte aber nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. AFP/nd