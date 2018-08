Seoul. Ein Berufungsgericht in Südkorea hat die Haftstrafe für die ehemalige Präsidentin Park Geun Hye um ein Jahr verlängert. Das Gericht in Seoul entschied am Freitag, die wegen Korruption und Machtmissbrauchs verurteilte Park müsse nun 25 Jahre ins Gefängnis. Zusammen mit ihrer Vertrauten Choi Soon Sil habe Park »Geld und andere Gefälligkeiten« von Unternehmen eingefordert und Druck auf diese ausgeübt, um Freunde Chois einzustellen. Park habe das Vertrauen der Bevölkerung »ernsthaft missbraucht«. AFP/nd