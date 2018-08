Rom. Der Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung hat der EU in der Migrationskrise mit einem Stopp von Beitragszahlungen gedroht. Wenn sich die EU am Freitag bei einem Treffen in Brüssel auf »nichts über das Schiff «Diciotti» und über die Verteilung von Flüchtlingen einigen kann, bin ich und ist die gesamte Fünf-Sterne-Bewegung nicht mehr bereit, der EU jedes Jahr 20 Milliarden Euro zu geben«, sagte Vize-Premier Luigi Di Maio in einem Video auf seiner Facebookseite am Donnerstagabend. Laut Angaben des Abgeordneten Davide Faraone von der sozialdemokratischen Partei PD sind einige der Geflüchteten auf der »Diciotti« in den Hungerstreik getreten. dpa/nd