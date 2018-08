Das Museum für Angewandte Kunst in Köln präsentiert ab dem 1. September von Andy Warhol (1928 - 1987) gestaltete und konzipierte Plattencover. Die bisher unveröffentlichte Privatsammlung umfasst zudem zahlreiche Skizzen und Entwürfe. Die Schau »Pop goes Art« ist bis zum 24. März zu sehen. Warhol gestaltete unter anderem das legendäre Cover des Rolling-Stones-Albums »Sticky Fingers« und Platten für Diana Ross, John Lennon, Paul Anka oder das NBC Symphony Orchestra. Berühmt ist auch das erste Album von Velvet Underground, das er 1967 produzierte. Das von ihm designte Cover hatte eine Banane, deren Schale man als Aufkleber abziehen konnte. epd/nd

