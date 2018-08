Der CSU-Chef zeigt sich in diesen Tagen dünnhäutig wie beißlustig

In Bayern hadern christliche Unterstützer von Asylbewerbern mit der Politik der CSU

Der Bestsellerautor Timur Vermes sieht Ähnlichkeiten zwischen der Handlung seines neuen Romans und der Flüchtlingspolitik der CSU. »Ich dachte schon, die CSU wolle meine Geschichte noch schnell vor der Veröffentlichung wahr werden lassen«, sagte der Autor dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« über das Buch »Die Hungrigen und die Satten«. Darin entwirft der 51-Jährige ein Europa, das die Grenzen dichtgemacht hat, weshalb Flüchtlinge sich in großen Camps in Ostafrika sammeln. Fiktion und Politik seien dabei nicht zufällig zusammengetroffen. »Ich spiele nicht mit geheimen Infos, sondern meine Geschichte basiert auf den alltäglichen Nachrichten.« dpa/nd

Die Gamingszene hat ein Problem mit toxischer Männlichkeit. Nirgends wird das so komprimiert deutlich wie auf der am Samstag endenden Computerspielmesse Gamescom

