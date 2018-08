Was soll das sein

Hamburg. VW-Chef Herbert Diess soll nach NDR-Recherchen früher über den Dieselbetrug des Konzerns informiert worden sein. Der Ex-Leiter für Produktsicherheit, Bernd Gottweis, habe der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesagt, er habe am 13. September 2015 ein Memorandum verfasst, in dem er warnte, VW habe die Glaubwürdigkeit bei US-Behörden verloren, eine Klage stehe bevor. Diese Mitteilung habe er am 14. September Diess persönlich übergeben - vier Tage vor Offenlegung des Dieselskandals durch US-Behörden.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen Diess sowie zwei weitere VW-Manager wegen Marktmanipulation. Dabei geht es um die Frage, ob VW Aktionäre früher über drohende Strafzahlungen hätte informieren müssen. Dabei zählt jeder Tag.

VW hatte im September 2015 zugegeben, weltweit in elf Millionen Dieselautos illegale Software zur Manipulation der Abgaswerte eingebaut zu haben. Der damalige VW-Markenvorstand Diess hatte angegeben, er sei von der Enthüllung überrascht worden. AFP/nd