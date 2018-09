Greift das Feuer aus dem nahen Wald auf das eigene Haus über, sind Schäden an Immobilie und Hausrat durch die Wohngebäudeversicherung und die Hausratversicherung abgedeckt, erklärt Bianca Boss. BdV/nd

Ist das eigene, betriebene Auto die Brandursache, kommt die Kfz-Haftpflicht für Schäden auf, die anderen entstanden sind. Schäden am eigenen Kfz übernimmt die Teil- bzw. Vollkasko.

Entzündet ein Funke vom Grill etwa den benachbarten Wald, zahlt die Privathaftpflichtversicherung den Schaden, erläutert Bianca Boss vom Bund der Versicherten (BdV). Auch Schäden an Hab und Gut in Folge eines Waldbrands können durch eigene Versicherungen gedeckt sein. Anders als beim Vorsatz schützt bei fahrlässigem Verhalten eine Privathaftpflichtversicherung.

