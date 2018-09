Nach dem vorgenannten § 142 StGB muss man also vor Ort bleiben und sich dem Unfallgegner als möglicher Unfallbeteiligter zu erkennen geben. Die Vorschrift enthält aber keine Pflicht, dem Unfallgegner die Personalien zu nennen. Rufe dieser die Polizei, muss der Unfallbeteiligte auf die Polizei warten und ihr seine Personalien angeben. Verzichte der Unfallgegner aber nach einer gewissen Überlegungszeit auf das Rufen der Polizei, besteht kein Grund mehr, an der Unfallstelle zu bleiben. Ob man die Polizei zu einem Unfall hinzuziehen muss oder die Beamten nur sicherheitshalber ruft - bezahlen muss man den Einsatz nicht.

Wer sich vom Unfallort entfernt, kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe sowie den Verlust der Fahrerlaubnis bestraft werden. In Ihrem Fall haben zwar richtig gehandelt, indem Sie eine angemessene Zeit gewartet haben, aber Sie haben es danach leider unterlassen, die Polizei zu rufen.

Generell ist die Sachlage so: Die sogenannte Unfallflucht oder Fahrerflucht ist als »Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort« in § 142 des Strafgesetzbuches (StGB) geregelt. Danach macht sich jeder Unfallbeteiligte strafbar, wenn er den Unfallort verlässt, bevor er den anderen Beteiligten die Möglichkeit gegeben hat, seine Unfallbeteiligung festzustellen. Ist er alleine vor Ort, muss der Betreffende eine gewisse Zeit warten oder die Polizei rufen.

