Die meisten Alpengletscher gehen seit Jahren zurück. »Und viele haben in den vergangenen Jahren wiederholt stark gelitten«, so Bauder. Der flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen, der Große Aletschgletscher (Foto), hat seit Beginn der Messungen 1870 insgesamt mehr als 3000 Meter an Länge verloren. Über die letzten 20 Jahre hat der Gletscher im Mittel jedes Jahr rund 50 Meter an Länge eingebüßt.

Foto: Nicht alle Gletscher reagieren gleich auf die klimatischen Bedingungen, so Bauder. Wie stark ein Gletscher schrumpfe, hänge unter anderem von Länge, Eisdicke und Neigungswinkel ab. Im vergangenen Jahr allerdings gingen praktisch alle der rund 100 in der Schweiz vermessenen Gletscherzungen zurück. dpa/nd Foto: dpa/Walter Bieri