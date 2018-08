Damit hat die Bundesregierung recht. Denn trotz Selbstverpflichtung und Gesetzesänderungen bleibt die Liste der Schlupflöcher lang. Grundsätzlich hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert: Die Fleischbranche bleibt geprägt von Überproduktion und Handelsdruck. Der Wettbewerb wird ausschließlich über den Preis ausgetragen, das erhöht den Druck auf die Löhne. So bleibt sogar das Schlupfloch »Umkleidezeit« attraktiv - selbst wenn es um Minuten geht.

Rund vier Jahre ist es her, da konnte die Fleischwirtschaft die negativen Schlagzeilen über Ausbeutung in der Branche nicht mehr ignorieren. Seitdem hat sich zumindest die Rechtslage der Arbeiter*innen verbessert. 2016 entstand nach harten Verhandlungen ein erster Tarifvertrag, ein Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte folgte ein Jahr später.

