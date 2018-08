Nach einem Streit unter Einbrechern sind zwei von ihnen auf der Flucht und entführen eine Reisegruppe in einem alten Reisebus. Die Geiseln verhalten sich sonderbar - als ob sie nichts zu verlieren hätten. Als den Kidnappern klar wird, dass sie es mit Trauernden zu tun haben, die auf dieser Reise versuchen, mit ihrem Schmerz klarzukommen, ahnen sie noch nicht, wie diese Trauerreise auch ihr Leben verändern wird.

Das Projekt »DAU« will die Mauer neu errichten

Die Fotogalerie Friedrichshain zeigt in der Ausstellung »Kindheit geht vorüber und bleibt« Bilder dreier Fotografinnen, die das Wesen des Heranwachsens einfangen

