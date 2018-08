Regelmäßig fürchten sich jüdische Menschen vor Angriffen auf offener Straße, ihre Kinder berichten von Mobbing in der Schule. Friedhöfe werden geschändet, bei Aufmärschen Hassparolen skandiert. Die Dokumentation geht den Ursachen für eine neue Welle des Antisemitismus in Europa nach. Die Autor*innen sprechen mit Philosoph*innen, Historiker*innen und Rabbinern über das Thema.

Das Projekt »DAU« will die Mauer neu errichten

Die Fotogalerie Friedrichshain zeigt in der Ausstellung »Kindheit geht vorüber und bleibt« Bilder dreier Fotografinnen, die das Wesen des Heranwachsens einfangen

