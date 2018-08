In Syhra wurde ein Obelisk für zwei sowjetische Piloten auf Initiative der LINKEN restauriert

Der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (LINKE) sagt: »Das sind gute Umfragewerte für unsere Oberbürgermeisterkandidatin Martina Trauth.« Sie sei die Alternative zu einer Politik der Verkitschung der Innenstadt und des Ausverkaufs des Tafelsilbers. nd

Potsdam. Ergebnis der Potsdamer Oberbürgermeisterwahl am 23. September könnte sein, dass es am 14. Oktober zu einer Stichwahl zwischen Mike Schubert (SPD) und Martina Trauth (für LINKE) kommt. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa wollen derzeit 29 Prozent der Befragten Schubert ankreuzen und 25 Prozent Trauth. Für Götz Friedrich (CDU) würden sich demnach 18 Prozent der Wähler entscheiden, für Lutz Boede von der linksalternativen Fraktion »Die Andere« zehn Prozent, für Dennis Hohloch (AfD) ebenfalls zehn Prozent und für Janny Armbruster (Grüne) acht Prozent. Im Auftrag der »Märkischen Allgemeinen« hatte Forsa vor einigen Tagen 1002 Bürger befragt. 51 Prozent von ihnen sind noch unentschieden, wen sie wählen.

LINKEN-Politikerin kündigt Erklärung an / Bericht einer Expertenkommission zu dem Pharmaskandal vorgelegt

