Potsdam. Brandenburg soll aus dem vom Bund geplanten Gute-Kita-Gesetz zur Verbesserung frühkindlicher Bildung bis zu 200 Millionen Euro erhalten. Der Entwurf sieht vor, von 2019 bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung auszugeben. Anfang September will sich die Bundesregierung damit befassen, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag in Potsdam. epd/nd