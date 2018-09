Jetzt kann man es nicht einmal mehr auf das Wetter schieben: Obwohl die Temperaturen nach erhitzten letzten Monaten nun endlich auf ein Normalmaß zurückgehen, bleiben Teile der Politkommunikation auf einem Niveau, als hätten die Statements zu lange in der Sonne gebrutzelt. Antifaschisten seien auch Faschisten, twitterte ein mäßig prominenter Berliner FDP-Politiker angesichts der Ereignisse von Chemnitz. Na klar, Antialkoholiker sind auch Alkoholiker. Anti-Drogen-Kampagnen verherrlichen auch irgendwie Drogen. Antiblockiersysteme blockieren auch irgendwas, im Zweifel die unsichtbare Hand des Marktes, da muss man doch anti sein. Und nicht so antik im Denken, denn dann ist man auch irgendwie k. Vom Antiseptischen lassen Sie auch lieber die Finger, denn das ist auch ansteckend, antizipieren Sie bloß nichts, denn sonst fragt Sie noch jemand mit Recht, was Sie denn so den lieben langen Tag zipieren. Und da hätte wohl auch die FDP keine Antwort drauf. stf