Foto: Pexels

Heiße Sommernächte, hohe Luftfeuchtigkeit in Schlafräumen, unruhige Nächte - in den Tagen des Sommers 2018 schwitzen die Menschen in den Ländern Europas besonders stark. Was passiert eigentlich auf unseren Ruhestätten, mit welchen Mitbewohnern teilen wir auch bei Normaltemperaturen unsere Kissen?

Für solche Fragen interessierte sich der US-amerikanische Mikrobiologe Philip M. Tierno. Der Direktor des Instituts für Klinische Mikrobiologie der New York University untersuchte mit anderen Forschern eine Vielzahl von synthetischen und Federkissen sowie Bettbezüge und kam zu einem unappetitlichen Ergebnis: Bereits nach eineinhalb Jahren Gebrauch kann sich ein Bettkissen in ein Biotop für 17 Pilzkulturen verwandeln, Milben und Bakterien noch nicht eingerechnet. Tiernos Fazit: Hygiene im Bett kann vor Krankheiten schützen.

Den Berechnungen der Studie zufolge verliert ein Mensch jährlich 83 Liter Schweiß im Bett. Zusammen mit anderen ...