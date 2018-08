Rom. Im Konflikt um die Arbeitsbedingungen bei Ryanair hat die italienische Pilotenvereinigung Anpac eine Einigung mit dem Billigflieger erzielt. Nach achtmonatigen Verhandlungen sei ein Tarifvertrag für die in Italien stationierten Piloten der Airline unterzeichnet worden, erklärten die Gewerkschaft sowie Ryanair am Dienstag. Das Abkommen garantiere den Piloten »Schutz und Sicherheiten«, erklärte die Gewerkschaft. Nach Angaben von Anpac erkennt Ryanair künftig alle nach italienischem Gesetz geltenden Rechte für die Piloten an - das betrifft Renten, Sozialversicherungen sowie Elternzeitregelungen. Ryanair hat die »britischen, deutschen und spanischen Gewerkschaften eingeladen«, sich in den kommenden Tagen mit ihnen zu treffen, um ähnliche Verträge zu verhandeln, erklärte das Unternehmen. Mitte August hatten Piloten der Airline in mehreren europäischen Ländern die Arbeit niedergelegt. AFP/nd