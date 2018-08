Ex-Premierminister Malcolm Turnbulls Figur wird nun nicht mehr vollendet. Fotos: Madame Tussauds Foto:

Eine Wachsfigur für eine der berühmten Sammlungen Madame Tussauds herzustellen, ist ein aufwendiger Prozess. Drei bis vier Monate wird an einer Figur gearbeitet - rund 250 000 Euro ist sie am Ende wert. Um ein so exaktes Abbild wie nur möglich zu schaffen, braucht es mehr als 500 exakte Messungen an Kopf und Körper des Prominenten, mehr als 150 Fotos aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln werden geschossen.

Am Ende haben bis zu zehn unterschiedliche Künstler an einer Skulptur gearbeitet - so auch an der Figur des bisherigen australischen Premierministers Malcolm Turnbull. Seine Statue hätte am 24. Oktober, an Turnbulls 64. Geburtstag, enthüllt werden sollen.

Doch Australiens Politik erwies sich als zu sprunghaft für die penible Arbeit der Wachskünstler. Denn nach einer mehrtägigen Regierun...