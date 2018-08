Foto:

Der Echte Nordhäuser hat die Nase vorn. 16 Prozent der Verbraucher in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt kennen den Klaren - der damit in der Region bekannter ist als Jägermeister. Dieser Kräuterlikör ist bundesweit die Spirituose mit der größten Bekanntheit. Nordhäuser und der in Ostdeutschland ebenfalls populäre Wilthener Gebirgskräuter schaffen es bundesweit freilich nicht unter die zehn am meisten genannten Alkoholika.

Diese Erkenntnisse entstammen einer Markenstudie, die der MDR seit Jahren vorlegt und deren aktuelle Ausgabe zeigt, dass es im Einkaufsverhalten in Osten auch 28 Jahre nach der Vereinigung Unterschiede gibt. So achten Verbraucher in den drei Ost-Bundesländern stärker auf die regionale Herkunft der Produkte - 53 Prozent der 1500 Befragten betonten das Kriterium; von den 1660 im »Rest« der Republik befragten waren es nur 47 Prozent. Siegel für fairen Handel und eine ökologische Erzeugung der L...