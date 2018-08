Was soll das sein

Brüssel. Nach der Entschärfung des Handelsstreits mit den USA erwartet EU-Kommissarin Cecilia Malmström mindestens einjährige Verhandlungen über ein Abkommen und in dieser Zeit keine neuen US-Zölle. Sollte US-Präsident Donald Trump entgegen der Absprachen doch Strafzölle auf Autoimporte erheben, »würden wir diese Gespräche sofort unterbrechen«, sagte Malmström am Donnerstag. Derzeit werde nur sondiert, betonte die Kommissarin bei einer Anhörung im Europaparlament. Vor Beginn formaler Verhandlungen bräuchte die Kommission ein Mandat der Mitgliedstaaten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte Mitte Juli in Washington überraschend eine Annäherung mit Trump erreicht. dpa/nd