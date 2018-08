Potsdam. Jörg Steinbach, Präsident der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, soll neuer Wirtschaftsminister Brandenburgs werden. Das bestätigte Regierungssprecher Florian Engels am frühen Donnerstagabend. Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) war aus persönlichen Gründen überraschend zurückgetreten. Jörg Steinbach hat Chemie studiert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte den neuen Mann für sein Kabinett noch am selben Tage präsentieren. Steinbach war auch schon Präsident der Technischen Universität Berlin. nd