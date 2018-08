Foto: Leverkusen. Die alte Wuppermündung bei Leverkusen in Nordrhein-Westfalen ist ausgetrocknet, die drei per Steg verbundenen Schiffe der historischen Schiffsbrücke liegen auf dem steinigem Grund. Eine Brückenverbindung als letzter Übergang vor der Mündung der Wupper in den Rhein gab es spätestens seit 1775. Die heutige Schiffsbrücke wurde Mitte des vergangen Jahrhunderts errichtet, auch nach der Verlegung der Wuppermündung in den 1970er Jahren nach Norden blieb die Anlage ein beliebtes Ausflugsziel. Die Brücke, auf der es auch ein Café und einen Kiosk gibt, steht seit 1983 auf der Denkmalliste der Stadt Leverkusen. In loser Folge finden dort auch Kulturveranstaltungen statt. dpa/nd Foto: dpa/Horst Ossinger