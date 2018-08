Was soll das sein

Das als sexistisch kritisierte Gedicht von Eugen Gomringer an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule soll nun doch nicht vollständig verschwinden. Gomringers Gedicht »Avenidas« (Alleen) werde auf einer Edelstahltafel im Sockelbereich der Fassade neu angebracht, kündigte die Hochschule am Donnerstag an. Auf der Fassade selbst werde ein Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler zu lesen sein.

Es greife die Debatte um Gomringers spanischsprachiges Gedicht, um das sich Anfang des Jahres eine Debatte um Sexismus und Kunstfreiheit entzündet hatte, auf, hieß es. Ebenso wie der mittlerweile 93-jährige Dichter ist Köhler Preisträgerin des Alice-Salomon-Poetik-Preises, den sie 2017 erhalten hatte. Gomringer hatte ihn 2011 bekommen, sein Gedicht »Avenidas« hatte er schon 1951 veröffentlicht.

Im Sockelbereich finde sich neben der rund ein Mal ein Meter großen Tafel ein von Gomringer geschriebener Kommentar sowie ein Hinweis auf die Dokumentation zentraler Beiträge der Fassadendebatte, erklärte die Hochschule. dpa/nd