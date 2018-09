Chausseestraße, Oktober 1961 Foto: akg

In den Jahren 1945 bis 1949 erfolgten Weichenstellungen, die bis heute auf die deutschen Verhältnisse und die internationalen Beziehungen einwirken. Ohne Wissen um die damaligen Ereignisse, Entscheidungen sowie deren Ursachen lassen sich gegenwärtige Vorgänge und Konflikte nicht wirklich verstehen. Insofern ist es verdienstvoll, dass sich Wolfgang Benz, der sich vor allem als Direktor des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung einen Namen gemacht hat, erneut dieser Geschichtsperiode zugewandt hat. In die hier zu besprechende Veröffentlichung haben zwei schon vor Jahrzehnten erschienene Bücher in verarbeiteter Form Eingang gefunden. Eine Darstellung aus einem Guss ist allerdings so nicht entstanden.

Der Autor bekennt sich in seinem Vorwort zum klassischen Prinzip der Geschichtsschreibung »akribisch darzustellen, was geschah, zu deuten, warum es geschah, und die Folgen der Entschlüsse und Entscheidungen aller Beteiligten krit...